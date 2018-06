Фердинанд: Лучшего молодого игрока сборной Германии отправили на пляж вместо ЧМ

Бывший защитник сборнойпосле вылета сборнойс ЧМ-2018 отреагировал на решение главного тренера командыне брать на турнир полузащитника

«Лерой Сане, ты где? Болельщики сборной Германии должны быть очень злы – их лучшему молодому игроку сказали развлекаться на пляже, вместо того, чтобы взять на чемпионат мира-2018. Сумасшествие!» – написал Фердинанд в своем Twitter.

Сане был признан лучшим молодым игроком минувшего сезона английской Премьер-лиги по версии ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA).

Напомним, сборная Германии уступила команде Южной Кореи (0:2) и не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира-2018.

@LeroySane19 where are you?!?!? 👀👀 #Germany fans must be sooooo mad. Their best young player told to enjoy the beach instead of #WorldCupRussia2018

Crazy!