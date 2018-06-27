ЧМ-2018. Мексика — Швеция: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Стали известны стартовые составы сборныхна матч третьего тура группового этапа ЧМ-2018.

Мексика: Очоа, Сальседо, Морено, Эррера, Альварес, Лайюн, Гальярдо, Гуардадо, Вела, Эрнандес, Лосано

Швеция: Ольсен, Лустиг, Линделеф, Гранквист, Аугустинссон, Ларссон, Экдаль, Форсберг, Классон, Берг, Тойвонен

Матч пройдет в Екатеринбурге и начнется в 17.00 мск. Главный арбитр встречи — Нестор Питана (Аргентина).

Напомним, у Мексики — 6 очков после двух туров, у Швеции — 3 очка. Также в группе F 3 очка у Германии и 0 очков у Южной Кореи.

Все прогнозы на ЧМ-2018 по футболу

Букмекеры в матче отдают победу сборной Мексики. Коэффициент на ее победу — 2,30. Победа Швеции оценивается в среднем в 3,30. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0