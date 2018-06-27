ЧМ-2018. Мексика — Швеция: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Ирвинг Лосано
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Мексика: Очоа, Сальседо, Морено, Эррера, Альварес, Лайюн, Гальярдо, Гуардадо, Вела, Эрнандес, Лосано
Швеция: Ольсен, Лустиг, Линделеф, Гранквист, Аугустинссон, Ларссон, Экдаль, Форсберг, Классон, Берг, Тойвонен
Матч пройдет в Екатеринбурге и начнется в 17.00 мск. Главный арбитр встречи — Нестор Питана (Аргентина).
Напомним, у Мексики — 6 очков после двух туров, у Швеции — 3 очка. Также в группе F 3 очка у Германии и 0 очков у Южной Кореи.
Все прогнозы на ЧМ-2018 по футболу
Букмекеры в матче отдают победу сборной Мексики. Коэффициент на ее победу — 2,30. Победа Швеции оценивается в среднем в 3,30. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0