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    Мексика и Швеция назвали стартовые составы

    ЧМ-2018. Мексика — Швеция: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Мексики Сборная Швеции Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Стали известны стартовые составы сборных Мексики и Швеции на матч третьего тура группового этапа ЧМ-2018.

    Ирвинг Лосано
    Ирвинг Лосано
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    Мексика: Очоа, Сальседо, Морено, Эррера, Альварес, Лайюн, Гальярдо, Гуардадо, Вела, Эрнандес, Лосано

    Швеция: Ольсен, Лустиг, Линделеф, Гранквист, Аугустинссон, Ларссон, Экдаль, Форсберг, Классон, Берг, Тойвонен

    Матч пройдет в Екатеринбурге и начнется в 17.00 мск. Главный арбитр встречи — Нестор Питана (Аргентина).

    Напомним, у Мексики — 6 очков после двух туров, у Швеции — 3 очка. Также в группе F 3 очка у Германии и 0 очков у Южной Кореи.

    Все прогнозы на ЧМ-2018 по футболу

    Букмекеры в матче отдают победу сборной Мексики. Коэффициент на ее победу — 2,30. Победа Швеции оценивается в среднем в 3,30. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0

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