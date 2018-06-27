Мексика — Швеция. Прогноз и ставки на тоталы в матче чемпионата мира по футболу 27 июня

В среду, 27 июня, сборная Мексики сыграет с командой Швеции в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча третьего тура группы F, которая пройдет в Екатеринбурге, начнется в 17:00 по московскому времени. Прогноз на Мексика — Швеция.

Мексика

Группа F — самая запутанная. Тут сразу три команды могут набрать по 6 очков или по 3 очка, так что Корея еще не вылетела, а Мексика — не вышла.

Для выхода в плей-офф подопечным Хуана Карлоса Осорио достаточно не проиграть шведам. В случае поражения с разницей в 1 мяч мексиканцы также могут оказаться в 1/8 — при условии, что Германия победит с минимальной разницей и забьет при этом меньше, чем мексиканцы. Также «трехцветных» устроит любая осечка Германии.

На первый взгляд все вроде бы просто. На деле должно оказаться примерно так же. Прямо сейчас Мексика выглядит очень и очень неплохо — у нее отличный тренер, который варьирует схемы, подстраиваясь под соперника, и делает отличные замены по ходу матчей, у нее прекрасная и широкая атака и у нее есть пасующие игроки в каждой линии (Гуардадо, Сальседо, Морено).

А еще у «эль три» есть Маркес — ветеран, приехавший на свой пятый чемпионат мира, причем не в роли «пассажира» — Рафа, выходя на поле, освобождает Эрреру от отбора и другой оборонительной работы.

Швеция

Для шведов все чуть сложнее — им нужно рассчитывать не только на себя, но и на Южную Корею. Скандинавы выйдут из группы, если в последнем туре сыграют лучше, чем Германия. При равенстве результатов (кто-то верит, что корейцы отберут очки у Бундестим?) подопечным Оге Харейде нужно побеждать Мексику с разницей больше, чем в 1 мяч, или при разнице в 1 мяч забивать больше Германии. Из области фантастики — шведы могут даже проиграть, но не так крупно, как Германия корейцам.

Словом, Гранквиста и Ко устроит собственная победа и любая осечка Германии.

По силам ли им это? В стартовых матчах выстраивали два эшелона обороны, защищаясь зонно, а не персонально, как те же мексиканцы. Эта система может развалиться в двух случаях — если шведы перестанут выдерживать темп чужих атак или оппоненты будут превосходить их числом. Еще один плюс и в то же время единственный элемент неожиданности — перемещения фланговиков Форсберга и Классона. Они не просто менялись позициями, но и двигались вертикально, играя то на одной линии с нападающими, то страхуя латералей. Это помогло в игре с немцами и, возможно, поможет против мексиканцев.

Но вообще шведы — одна из самых однотипных сборных этого ЧМ. Замены Янне Андерссона по ходу матчей ничего не меняют, лишь дублируя функционал имеющихся футболистов. Очевидно, что план Б у этой сборной если и есть, то только на бумаге. Пока шведы лишь подтверждают мнение — они максимально удобны для играющих быстро и комбинационно внизу команд.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение Мексике — 2,45. На победу Швеции можно поставить с коэффициентом 3,00, на ничью 3,20.

Ранее пути Швеции и Мексики пересекались трижды (две победы скандинавов и ничья), но в последний раз — еще в 2009-м. Т.е. в расчет брать те результаты если и стоит, то в последнюю очередь. Куда важнее — то, что «эль три» и шведы показывают здесь и сейчас.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Считаем, что мексиканцы как минимум не проиграют. Есть смысл поставить на Мексика не проиграет и ТМ 3,5 за 1,86 и тотал первого тайма меньше 1,5 за 1,36. Основные события, вероятно, развернутся уже во второй 45-минутке. 0