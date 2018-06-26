СМИ: «Рубин» может быть исключен из РФПЛ

ФИФА начала проверкупо «делу полузащитника", передает Telegram-канал 'Мутко против'.

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По информации источника, долг казанского клуба перед экс-игроком 'Арсенала' и 'Барселоны' составляет порядка девяти миллионов евро.

Кроме того, 30-летний камерунец подаловался на финансовые махинации клуба. По словам Сонга, 'Рубин' поменял юридическое лицо перед лицензированием, чтобы скрыть свои долги. Был МАО ФК 'Рубин', а стал ООО 'Рубин'.

Если данная информация подтвердится, то 'Рубину' грозит запрет на выступления в еврокубках, а РФС может исключить клуб из РФПЛ и отозвать лицензию. 0