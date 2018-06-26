ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная Панамы перед дебютным ЧМ-2018Кто к нам с мячом придет? Панама
    Короче, ЧМ. 25 и 26 июня
    Весь ЧМ-2018 за две минуты
  • 13:28
    • СМИ: «Ювентус» заморозил переговоры по Головину
  • 12:34
    • Представлен мяч плей-офф ЧМ-2018
  • 08:43
    • Прядкин: Торопить с системой VAR в чемпионате России мы никого не будем
  • 08:36
    • Кейруш: В правилах не написано, что Месси или Роналду могут играть локтями
    Все новости спорта

    СМИ: «Рубин» может быть исключен из РФПЛ

    РФПЛ Футбол России Рубин Календарь РФПЛ
    ФИФА начала проверку «Рубина» по «делу полузащитника Алекса Сонга", передает Telegram-канал 'Мутко против'.

    Алекс Сонг
    Алекс Сонг
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    По информации источника, долг казанского клуба перед экс-игроком 'Арсенала' и 'Барселоны' составляет порядка девяти миллионов евро.

    Кроме того, 30-летний камерунец подаловался на финансовые махинации клуба. По словам Сонга, 'Рубин' поменял юридическое лицо перед лицензированием, чтобы скрыть свои долги. Был МАО ФК 'Рубин', а стал ООО 'Рубин'.

    Если данная информация подтвердится, то 'Рубину' грозит запрет на выступления в еврокубках, а РФС может исключить клуб из РФПЛ и отозвать лицензию. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Покойся с миром, «Амкар»
  • 19/06/2018 в 14:15
    •
  • Прогноз
  • Дания – Франция
  • 1,90
  • Сегодня в 17:00
    •
    В центре внимания
    Выбираем надежный японский внедорожник за 1 миллион рублейСамые проблемные кроссоверы 2018 года в России
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто и чем будет владеть?
  • Дания – Франция. Прогноз и ставки
  • 1,90
    •
  • Перу порадует своих фанов забитым голом на ЧМ
  • Австралия — Перу. Прогноз и ставки
  • 1,69
    •
  • Ставка вместо вывода
  • Дания – Франция. Прогноз и ставки
  • 2,61
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Криштиану Роналду Футбол Недосып Роналду едва не лишил Португалию плей-оффОгненный матч Ирана и Португалии — в нашем обзоре прессы 00:351
  • 08:22
    • Перед «Динамо» поставят задачу выйти в еврокубки
  • 07:29
    • Дешам предоставит отдых лидерам сборной Франции в матче с Данией
  • 07:16
    • ЦСКА отклонил предложение «Ювентуса» по Головину
    Фотогалерея ЧМ-2018. Испания — Марокко 2:2В Калининграде Испания с трудом добыла ничью в матче против Марокко. Лучшие фото Вчера в 22:50
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Россия не останется без Месси
  • 5,89
    •
  • 13:18
    • Агент: о выкупе контракта Кравцова у «Трактора» речи не идет
  • 12:59
    • СМИ: «Рубин» может быть исключен из РФПЛ
  • 11:51
    • Роналду: Цель выполнена. Сосредоточены и сконцентрированы на плей-офф
    Фотогалерея ЧМ-2018. Уругвай — Россия 3:0Сборная России сыграла в Самаре последний матч отборочного этапа ЧМ-2018 против сборной Уругвая. Фотогалерея матча Вчера в 17:44
  • 23:05
    • Испания спасла ничью в матче с Марокко и вышла на Россию
  • 22:57
    • Португалия упустила победу над Ираном и сыграет в 1/8 финала с Уругваем
  • 18:52
    • Россия крупно проиграла Уругваю и вышла в 1/8 финала со второго места
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие