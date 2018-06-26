ЧМ-2018. Дания — Франция: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Сборныеобъявили составы на поединок третьего тура группового этапа ЧМ-2018.

Дания: Шмейхель, Кьер, Кристенсен, Йоргенсен, Далсгор, Стрюгер, Делейни, Эриксен, Брайтвайт, Корнелиус, Систо.

Франция: Манданда, Сидибе, Варан, Кимбембе, Эрнандес, Канте, Н'Зонзи, Дембеле, Гризманн, Лемар, Жиру.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Матч квартета C пройдет в Москве на «Лужниках» и начнется в 17:00 мск. Главный арбитр встречи — Сандро Риччи из Бразилии. В параллельном поединке между собой сыграют другие представители группы — Австралия и Перу (прогноз).

Команда Дидье Дешама уже гарантировала себе выход в плей-офф, но поражение лишит французов первого места. Датчан устроит ничья.

Букмекеры в этом матче отдают преимущество сборной Франции. Коэффициент на ее победу — 2,12, тогда как на успех датчан — в среднем 4,90. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0