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    Дания — Франция: Гризманн — в основе, Погба получил отдых

    ЧМ-2018. Дания — Франция: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Дании Сборная Франции Футбол Франции Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Сборные Дании и Франции объявили составы на поединок третьего тура группового этапа ЧМ-2018.

    Антуан Гризманн
    Антуан Гризманн
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    Дания: Шмейхель, Кьер, Кристенсен, Йоргенсен, Далсгор, Стрюгер, Делейни, Эриксен, Брайтвайт, Корнелиус, Систо.

    Франция: Манданда, Сидибе, Варан, Кимбембе, Эрнандес, Канте, Н'Зонзи, Дембеле, Гризманн, Лемар, Жиру.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Матч квартета C пройдет в Москве на «Лужниках» и начнется в 17:00 мск. Главный арбитр встречи — Сандро Риччи из Бразилии. В параллельном поединке между собой сыграют другие представители группы — Австралия и Перу (прогноз).

    Команда Дидье Дешама уже гарантировала себе выход в плей-офф, но поражение лишит французов первого места. Датчан устроит ничья.

    Букмекеры в этом матче отдают преимущество сборной Франции. Коэффициент на ее победу — 2,12, тогда как на успех датчан — в среднем 4,90. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0

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