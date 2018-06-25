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    Мутко: Прямо скажем, в двух первых матчах нам повезло

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    Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал результат матча группового этапа чемпионат мира с Уругваем (0:3).

    Виталий Мутко
    Виталий Мутко
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    В первом туре россияне разгромили Саудовскую Аравию (5:0), а во втором — обыграли команду Египта (3:1).

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    • «Думаю, нам не нужно впадать в отчаяние — команда билась до конца, проявила характер. Вдесятером с такой командой биться сложно, а мы создали моментов не меньше, чем уругвайцы в полном составе.

    Надо относиться к этому как к футболу — это по-настоящему великая игра. Ты можешь мечтать, фантазировать, но все может получиться наоборот.

    В футболе много факторов, в их числе есть везение. Прямо скажем, в двух первых матчах помимо желания нам это везение сопутствовало. Сегодня все сложилось по-футбольному — везения не было, пропустили мяч, потом удаление.

    Мы можем анализировать, кто как сыграл, но к команде вопросов нет — бились, старались, всю игру на такой сильной жаре противостояли тем, кто в "Барселонах" играет.

    Мы будем играть в 1/8 финала, и это главное, давайте не забывать об этом. По-крупному эта игра сегодня мало что решала, все нормально.

    Главный бой — 1 июля, мы вернемся в "Лужники", которые исторически всегда были на нашей стороне. Главное — поддерживайте команду, она отдает игре все, спорт есть спорт, футбол есть футбол», — сказал Мутко изданию «Спорт-Экспресс».

    Сборная России заняла второе место в группе А и в 1/8 финала сыграет с первой командой группы B (Испания, Португалия или Иран).

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