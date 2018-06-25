Кудряшов: «Стандарты» пришли из-за моих невынужденных ошибок

Защитник сборной Россиизаявил, что поражение от сборной Уругвая, возможно, подстегнет игроков перед матчем 1/8 финала домашнего чемпионата мира.

Сборная России в понедельник проиграла команде Уругвая со счетом 0:3 в заключительном туре группового этапа чемпионата мира и вышла в 1/8 финала со второго места в группе.

«Сейчас внутри опустошение, мы расстроены результатом. Надеюсь, это не скажется на следующей игре. А может, даже подстегнет нас.

Нам нужно убрать те ошибки, которые мы допустили сегодня. Кто попадется (в плей-офф), с теми и придется играть. Разницы для нас нет. Нам надо убрать ненужные ошибки.

Я старался сыграть так, как требовал тренерский штаб. Насколько мне это удалось, надо спросить у них. У нас точно не было недонастроя. Мы сами настраивались, да и штаб говорил об этом до игры.

Никакой расслабленности не было. Возможно, будем дополнительно тренировать "стандарты". Тренерский штаб подскажет нюансы. Вы видите, "стандарты" пришли из-за моих невынужденных ошибок», — приводит слова игрока «Р-Спорт».