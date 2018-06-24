Табарес: Сборная России очень выросла

Главный тренерпрокомментировал предстоящий поединок противна чемпионате мира-2018.

«Мы меняем нашу систему – то в три защитника, то в четыре. В том числе в зависимости от соперника. Выступление зависит и от других вещей, гораздо более важных. Индивидуальные возможности игроков и взаимопонимание между ними. Системы и схемы – это другое. Хорошо готовимся к очередному сопернику. А мы встречаемся с Россией, командой, которая очень сильно выросла в футболе. У нее были сложные времена, не хватало опыта и матчей, потому что она не участвовала в отборочном раунде. Но она извлекли из этих сложностей уроки. Есть и такая вещь, как общественное мнение, которое не было весьма позитивным. А теперь мы видим команду с огромным потенциалом. Впечатляющая выносливость, хорошо подготовленная система игра.

Помимо всего, тот факт, что квалификация в следующий раунд уже не нужна, это все равно вызов для нас. Мы должны совершенствоваться, существует определенное давление на этот счет. Мы не до конца реализовали свой потенциал, и постараемся улучшить. На Кубке Америки в 2011 году в начале у нас была аналогичная ситуация. Мы из нее вышли», — цитирует Табареса «Спорт-Экспресс».

Заключительный поединок группового этапа Россия проведет против Уругвая 25 июня в Самаре. Начало — в 17:00 по Москве.