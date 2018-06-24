Черчесов: Нас уже пугали Салахом

Главный тренерпрокомментировал предстоящий поединок группового этапа чемпионата мира против команды

«Нас все время спрашивают про давление. Опять медицинский термин! Мы профессиональные футболисты. Это чемпионат мира, команда должна быть готова в наилучшем состоянии к каждому матчу. Играть будут те, кто готов лучше всех. Мы играем с хорошей командой. и мы хотим быть первыми – вот и все», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

«Как будем играть против Суареса и Кавани? Завтра и увидим. Нас пугали Салахом. Но так ничего и не получилось ни у кого. Скоро у нас как всегда теория. Мы готовимся – нам предстоит игра другого накала и качества. Объясним игрокам нюансы, они должны все исполнить».

Заключительный поединок группового этапа Россия проведет против Уругвая 25 июня в Самаре. Начало — в 17:00 по Москве.