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    Черчесов: Нас уже пугали Салахом

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    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал предстоящий поединок группового этапа чемпионата мира против команды Уругвая.

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов
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    «Нас все время спрашивают про давление. Опять медицинский термин! Мы профессиональные футболисты. Это чемпионат мира, команда должна быть готова в наилучшем состоянии к каждому матчу. Играть будут те, кто готов лучше всех. Мы играем с хорошей командой. и мы хотим быть первыми – вот и все», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

    «Как будем играть против Суареса и Кавани? Завтра и увидим. Нас пугали Салахом. Но так ничего и не получилось ни у кого. Скоро у нас как всегда теория. Мы готовимся – нам предстоит игра другого накала и качества. Объясним игрокам нюансы, они должны все исполнить».

    Заключительный поединок группового этапа Россия проведет против Уругвая 25 июня в Самаре. Начало — в 17:00 по Москве.

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