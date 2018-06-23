Саутгейт: На этом чемпионате мы попытаемся добиться многого

Главный тренер сборной Англиизаявил, что его команда располагает одним из самых молодых составов на чемпионате мира, но готова побороться за высокие места на турнир.

Сборная Англии в воскресенье проведет свой второй матч на чемпионате мира. Игра пройдет в Нижнем Новгороде, соперником англичан станет сборная Панамы.

«Всегда от сборной Англии ждут многого, наши молодежные команды здорово выступают последнее время, да и наша команда довольно молодая.

Мы оптимистичны по отношению к нашему будущему, но и на этом чемпионате мы попытаемся добиться многого.

Исторически всегда сложно выиграть чемпионат мира на чужом континенте, хотя вы всегда пытаетесь написать свою собственную историю, и мы не исключение.

Все понимают, чего ожидать от команды Панамы, мы много просмотрели их матчей, так что сюрпризов не ждем. Их путь в квалификации был выдающимся, они выбили США.

Они проиграли в первом матче, поэтому настроятся еще серьезнее на завтрашний матч, который для нас легким не будет. Мы должны играть умно, и тогда мы сможем добиться хорошего результата.

Мы не хотели бы концентрироваться на каких-то отдельных игроках, будь то Панама, Бразилия или Германия. Нам нужно фокусироваться на нашей игре и нашей системе.

Мы рады, что у нас есть такой забивной форвард, как Харри Кейн, который забивает мячи в важнейших играх, у нас есть Дэнни Уэлбек, так что варианты в атаке у нас присутствуют», — цитирует тренера «Р-Спорт».