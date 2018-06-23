Осорио: В матче со Швецией нужно сыграть так, словно это последняя игра

Главный тренер сборной Мексикиподчеркнул, что его команде нельзя расслабляться в заключительном туре группового турнира чемпионата мира-2018 против Швеции.

Мексиканцы выиграли два стартовых матча — у Германии (1:0) и Кореи (2:1) — и близки к выходу в плей-офф.

«Мы не должны почивать на лаврах после двух побед. В следующей игре нам надо сыграть так, словно это последняя игра чемпионата.

В нашей сборной прекрасные, исключительные игроки. Меня очень порадовала поддержка наших болельщиков на сегодняшнем матче. Не так много болельщиков других стран так громко и ярко поддерживают свои команды.

Мы пока играем на чемпионате мира очень хорошо, мы выдали два очень хороших матча. Мы больше внимания уделили матчу с Кореей, чем с Германией.

Когда играешь против соперника, у которого нет большой футбольной истории, кажется, что можно играть расслабленно. Но я говорил команде, что надо концентрироваться на каждой команде.

Мы очень хорошо начали матч против корейцев. При этом сегодня соперник создал немало моментов у наших ворот, мы недостаточно агрессивно играли впереди.

Мы заслужили эту победу и хотим поделиться победой с нашими болельщиками. Мы гордимся тем, что у нас хороший план подготовки, начавшийся еще в ноябре прошлого года.

Надо хорошо восстановиться перед третьим матчем, это крайне важный матч для нас», — цитирует «Р-Спорт» Осорио.