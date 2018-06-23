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    ЧМ-2018. Германия — Швеция 2:1Фотогалерея: ЧМ-2018. Германия — Швеция 2:1
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    Осорио: В матче со Швецией нужно сыграть так, словно это последняя игра

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    Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио подчеркнул, что его команде нельзя расслабляться в заключительном туре группового турнира чемпионата мира-2018 против Швеции.

    Хуан Карлос Осорио
    Хуан Карлос Осорио
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    Мексиканцы выиграли два стартовых матча — у Германии (1:0) и Кореи (2:1) — и близки к выходу в плей-офф.

    «Мы не должны почивать на лаврах после двух побед. В следующей игре нам надо сыграть так, словно это последняя игра чемпионата.

    В нашей сборной прекрасные, исключительные игроки. Меня очень порадовала поддержка наших болельщиков на сегодняшнем матче. Не так много болельщиков других стран так громко и ярко поддерживают свои команды.

    Мы пока играем на чемпионате мира очень хорошо, мы выдали два очень хороших матча. Мы больше внимания уделили матчу с Кореей, чем с Германией.

    Когда играешь против соперника, у которого нет большой футбольной истории, кажется, что можно играть расслабленно. Но я говорил команде, что надо концентрироваться на каждой команде.

    Мы очень хорошо начали матч против корейцев. При этом сегодня соперник создал немало моментов у наших ворот, мы недостаточно агрессивно играли впереди.

    Мы заслужили эту победу и хотим поделиться победой с нашими болельщиками. Мы гордимся тем, что у нас хороший план подготовки, начавшийся еще в ноябре прошлого года.

    Надо хорошо восстановиться перед третьим матчем, это крайне важный матч для нас», — цитирует «Р-Спорт» Осорио.

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