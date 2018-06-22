Нигерия — Исландия 0:0 после первого тайма

играет вничью с(0:0) после первого тайма матча группового этапа чемпионата мира по футболу, проходящего в России.

Встреча проходит в Волгограде. Главный арбитр матча — Мэтью Конгер из Новой Зеландии.

Первая половина встречи прошла почти без моментов, но с преимуществом исландецев, которые могли открыть счет на последних минутах встречи: Финнбогасон и Бьярнасон чуть не дотянулись к опасному навесу Гилфи Сигурдссона со штрафного.

В первом туре Нигерия уступила Хорватии — 0:2, а Исландия сыграла вничью с Аргентиной — 1:1. Также напомним, что во втором туре Хорватия разгромила Аргентину — 3:0 (фото, пресса).

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