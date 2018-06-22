Хуммельс рискует пропустить игру со Швецией

Защитникможет пропустить матч второго тура группового этапа ЧМ-2018 против

Об этом сообщил главный тренер немецкой сборной Йоахим Лев, передает Sport24.

«У Матса Хуммельса проблема с мышцами в области шеи, он не мог тренироваться и к обеду его состояние не улучшилось. У нас есть еще время, но я не уверен, что мышцы восстановятся.

Нам нужны игроки, которые смогут играть головой и участвовать в верховой борьбе, поэтому я не уверен, что Хуммельс будет в составе. Но у меня есть мысли и план. Жду окончательных тренировок, чтобы подготовить состав», — сказал Лев.

Матч Германия — Швеция пройдет в Сочи 23 июня.