Погба: Мы сейчас просто рады, что начали ЧМ с двух побед

Полузащитник сборной Франциизаявил, что команда рада двум победам в двух стартовых поединках чемпионата мира.

Ранее французы одолели Австралию (2:1), а сегодня оказались сильнее Перу (1:0), гарантировав себе участие в плей-офф.

«Мы сейчас просто очень рады, что начали чемпионат мира с двух побед. Здесь очень много сильных команд, которым пока удалось выиграть только один стартовый матч из двух.

Соперник был хорош, и мы действовали хорошо как команда, добились нужного нам результата, зная, что придется играть очень компактно», — цитирует «Р-Спорт» Погба.

Французам осталось провести последнюю игру группового этапа против Дании. Матч пройдет 26 июня в московских «Лужниках».