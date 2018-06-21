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    Погба: Мы сейчас просто рады, что начали ЧМ с двух побед

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    Полузащитник сборной Франции Поль Погба заявил, что команда рада двум победам в двух стартовых поединках чемпионата мира.

    Поль Погба
    Поль Погба
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    Ранее французы одолели Австралию (2:1), а сегодня оказались сильнее Перу (1:0), гарантировав себе участие в плей-офф.

    «Мы сейчас просто очень рады, что начали чемпионат мира с двух побед. Здесь очень много сильных команд, которым пока удалось выиграть только один стартовый матч из двух.

    Соперник был хорош, и мы действовали хорошо как команда, добились нужного нам результата, зная, что придется играть очень компактно», — цитирует «Р-Спорт» Погба.

    Французам осталось провести последнюю игру группового этапа против Дании. Матч пройдет 26 июня в московских «Лужниках».

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