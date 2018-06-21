ЧМ-2018. Дания — Австралия: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Стали известны стартовые составы сборныхна матч группового этапа чемпионата мира-2018 по футболу в квартете C.

Дания: Шмейхель, Кьер, Ларсен, Дальсгор, Кристенсен, Шене, Дилэйни, Эриксен, Систо, Йоргенсен, Поульсен.

Австралия: Райан, Сэйнсбери, Бехич, Рисдон, Миллиган, Лекки, Единак, Муй, Рогич, Круз, Нэббаут.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Главный арбитр матча — Антонио Матео Лаос из Испании. Матч состоится в Екатеринбурге. Начало — в 15:00.

В первом туре группового этапа австралийцы уступили Франции (1:2), а датчане были сильнее перуанцев (1:0). В другом матче дня встретятся еще два участника квартета — Франция сразится с Перу (прогноз).

Букмекеры в матче отдают победу сборной Дании. Коэффициент на ее успех — 2,00. Победа Австралии оценивается в среднем в 4,20. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут.