Сантуш: Для Португалии главное сейчас — матч с Ираном

Главный тренер сборной Португалииотметил важность следующего матча его команды на групповом этапе чемпионата мира.

Сборная Португалии в среду во втором туре группы B победила команду Марокко — 1:0. В следующей игре португальцы 25 июня встретятся со сборной Ирана.

«Самое главное — это игра с Ираном. У нас 4 очка, пока ничего не определено, несмотря на победу. Вы видели, какая сильная команда Марокко.

Но сейчас у них уже нет шансов на выход из группы, а у остальных они еще сохраняются. Сейчас нам важно хорошо подготовиться к следующей игре и смотреть, что будет дальше.

Игра с Ираном впереди. Пока ещё ничего в скрижали истории не записано. Давайте посмотрим после группового этапа, результаты непредсказуемые.

А потом надо фокусироваться на второй части турнира. Сейчас я жду сложной игры с Ираном. А на вопрос, можем ли мы повторить успех чемпионата Европы, я отвечу потом.

Мы хорошо начали игру, владели преимуществом, но потом, как и в матче с Испанией, после 15-20 минут мы не могли создать динамику и владеть мячом. А если этого не происходит, то ты начинаешь бегать за мячом, и уже легких не хватает, ты выдыхаешься.

В некоторых аспектах эта игра была похожей на Испанию. 10-15 минут прошло, и потом мы стали делать высокие передачи, стали ошибаться. Может быть, тут повлияли нервы. Это чемпионат мира.

Мы были настроены на оборону, но нам нужно было лучше играть в атаке, больше владеть мячом. Чего не получилось», — цитирует тренера «Р-Спорт».

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Фернанду Сантуш, комментируя действия арбитра в эпизоде с голом Криштиану Роналду, сказал:

«Сначала было нарушение на Пепе. Здесь никакой ошибки судьи не было, тут вообще можно было ставить пенальти».

Сборная Португалии набрала четыре очка и лидирует в группе B.