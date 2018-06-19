Осако: Забить гол на ЧМ было моей мечтой с младенчества

Нападающий сборной Япониизаявил, что был счастлив поразить ворота колумбийцев в матче чемпионата мира по футболу.

Встреча группы H, прошедшая во вторник на «Мордовия Арене» в Саранске, завершилась со счетом 2:1 в пользу японцев.

Осако, признанный лучшим футболистом матча, помог своей команде заработать пенальти в первом тайме, а во втором принес японцам победу.

«Забить гол на чемпионате мира было моей мечтой с младенчества, поэтому я очень счастлив. Чемпионат мира – это огромная сцена, здесь всякое может произойти, поэтому все еще впереди», — сказал Осако агентству «Р-Спорт».

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Во втором туре группового этапа Колумбия встретится с Польшей, а Япония — с Сенегалом. Оба матча пройдут 24 июня.