Нисино: В перерыве матча с Колумбией нам удалось «перезагрузиться»

Главный тренер сборной Японии по футболурассказал, как его команде удалось добиться победы над сборной Колумбии в своем стартовом матче на чемпионате мира.

Игра группы H, прошедшая во вторник на «Мордовия Арене» в Саранске, завершилась со счетом 2:1 в пользу сборной Японии.

На 3-й минуте нападающий японцев Юя Осако заработал пенальти, вынудив соперника получить красную карточку.

«С самого начала мы проявили агрессию, у нас было преимущество, потому что нас было больше на поле, чем соперников (из-за удаления).

Но в перерыве я сказал игрокам, что дело не в количестве, мы должны быть лучше по игре.

В какой-то момент мы отдали позиционное преимущество Колумбии, первый тайм мы завершили не очень хорошо. В перерыве нам удалось "перезагрузиться".

Во втором тайме мы стали лучше владеть мячом, у нас получилось лишить игроков соперника возможностей в атаке.

В частности, Хамес не смог создать много опасных моментов у наших ворот. У нас были хорошие возможности для победы. Думаю, что у нас все получилось хорошо», — сказал Нисино агентству «Р-Спорт».

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Во втором туре группового этапа Колумбия встретится с Польшей, а Япония — с Сенегалом. Оба матча пройдут 24 июня.