«Динамо» продлило контракт с полузащитником

Полузащитникподписал новый контракт с «Динамо», сообщается на официальном сайте московского клуба.

Новый контракт с 29-летним игроком рассчитан на два года. Срок прежнего договора истекал этим летом.

«Я рад подписать новый контракт с "Динамо" — клубом, который за эти два года стал для меня родным. Готов сражаться за место в составе, горю желанием приносить пользу команде и решать с ней вместе самые амбициозные задачи! Послезавтра начинается наш первый сбор, еду на него с большим воодушевлением», — сказал Темников.

Темников играет в «Динамо» с 2016 года. В составе «бело-голубых» он провел 52 игры и забил 8 голов.