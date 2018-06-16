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    «Динамо» продлило контракт с полузащитником

    Динамо РФПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Полузащитник Иван Темников подписал новый контракт с «Динамо», сообщается на официальном сайте московского клуба.

    Иван Темников
    Иван Темников
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    Новый контракт с 29-летним игроком рассчитан на два года. Срок прежнего договора истекал этим летом.

    «Я рад подписать новый контракт с "Динамо" — клубом, который за эти два года стал для меня родным. Готов сражаться за место в составе, горю желанием приносить пользу команде и решать с ней вместе самые амбициозные задачи! Послезавтра начинается наш первый сбор, еду на него с большим воодушевлением», — сказал Темников.

    Темников играет в «Динамо» с 2016 года. В составе «бело-голубых» он провел 52 игры и забил 8 голов.

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