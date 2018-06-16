Роспотребнадзор проверит данные о разнице цен в ресторанах городов ЧМ-2018

«Роспотребнадзор следит за ситуацией и уже начал административные мероприятия по факту различия цен в англоязычном и русскоязычном вариантах меню», – сказали в пресс-службе.
В частности, разница в ценах была обнаружена в ресторане «Генацвале», который расположен вблизи стадиона «Лужники».
«Вчера зашли в забегаловку у Лужников. Нам (может, по ошибке) дали 2 меню: на русском и на английском. Их сравнительные фото — в приложении. Что называется, найдите отличия. Цены отличаются в два раза!» – написал корреспондент канала «Россия 24» Станислав Натанзон на своей странице в Facebook.
Администратор ресторана сообщил, что «разницы в цене нету», а ручаться за выложенные в соцсети фото он не может.
В том случае, если факт установления разных цен подтвердится, Роспотребнадзор может наложить административный штраф на ресторан.