проверит появившуюся в социальных сетях информацию о разных ценах в меню на русском и английском языках в кафе и ресторанах, расположенных в городах проведения ЧМ-2018, сообщили «РБК» в пресс-службе ведомства.

Роспотребнадзор проверит данные о разнице цен в ресторанах городов ЧМ-2018 GettyImages 4000 Бонус на первый депозит Забрать!

«Роспотребнадзор следит за ситуацией и уже начал административные мероприятия по факту различия цен в англоязычном и русскоязычном вариантах меню», – сказали в пресс-службе.

В частности, разница в ценах была обнаружена в ресторане «Генацвале», который расположен вблизи стадиона «Лужники».

«Вчера зашли в забегаловку у Лужников. Нам (может, по ошибке) дали 2 меню: на русском и на английском. Их сравнительные фото — в приложении. Что называется, найдите отличия. Цены отличаются в два раза!» – написал корреспондент канала «Россия 24» Станислав Натанзон на своей странице в Facebook.

Администратор ресторана сообщил, что «разницы в цене нету», а ручаться за выложенные в соцсети фото он не может.

В том случае, если факт установления разных цен подтвердится, Роспотребнадзор может наложить административный штраф на ресторан.