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    Марокко и Иран назвали стартовые составы

    ЧМ-2018. Марокко — Иран: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Марокко Сборная Ирана Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Стали известны стартовые составы сборных Марокко и Ирана на матч первого тура группового этапа ЧМ-2018.

    Мехди Бенатиа
    Мехди Бенатиа
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    С первых минут у иранской сборной на поле выйдет форвард «Рубина» Сердар Азмун.

    Марокко: Эль-Кажуи, Хакими, Бенатиа, Саисс, Зийех, Аль-Ахмади, Беланда, Буссуфа, Амрабат, Арит, Эль-Кааби.

    Иран: Беиранванд, Резаян, Чешми, Пуралиганджи, Хаджсафи, Шоджаеи, Эбраими, Джаханбакш, Ансарифард, Амири, Азмун.

    Главный арбитр матча — Джюнейт Чакыр из Турции.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Матч пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 18.00 мск.

    Матч Марокко и Ирана — стартовый в группе В. В пятницу, 15 июня, первый тур в квартете завершат Португалия и Испания (прогноз).

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение команде Марокко. Коэффициент на ее победу — 2,31. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут.

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