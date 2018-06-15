Марокко и Иран назвали стартовые составы

Стали известны стартовые составы сборныхна матч первого тура группового этапа ЧМ-2018.

С первых минут у иранской сборной на поле выйдет форвард «Рубина» Сердар Азмун.

Марокко: Эль-Кажуи, Хакими, Бенатиа, Саисс, Зийех, Аль-Ахмади, Беланда, Буссуфа, Амрабат, Арит, Эль-Кааби.

Иран: Беиранванд, Резаян, Чешми, Пуралиганджи, Хаджсафи, Шоджаеи, Эбраими, Джаханбакш, Ансарифард, Амири, Азмун.

Главный арбитр матча — Джюнейт Чакыр из Турции.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Матч пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 18.00 мск.

Матч Марокко и Ирана — стартовый в группе В. В пятницу, 15 июня, первый тур в квартете завершат Португалия и Испания (прогноз).

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение команде Марокко. Коэффициент на ее победу — 2,31. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут.