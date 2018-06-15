Сильнее ли испанцы действующих чемпионов Европы?

В пятницу, 15 июня, сборная Португалии сыграет с командой Испании в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча первого тура группы B, которая пройдет в Сочи на стадионе «Фишт», начнется в 21:00 по московскому времени. Прогноз на Португалия – Испания.

Португалия

Футболисты сборной Португалии – действующие чемпионы Европы. На чемпионат мира 2018 года они попали благодаря успешному выступлению в квалификации, где они стали победителями отборочной группы B, опередив Швейцарию по дополнительным показателям.

По завершении отбора подопечные Фернанду Сантуша провели ряд товарищеских матчей, в которых смогли победить лишь Саудовскую Аравию (3:0) и Алжир (3:0).

С США (1:1), Тунисом (2:2) и Бельгией (0:0) португальцы разошлись миром, тогда как Нидерландам (0:3) крупно проиграли на нейтральном поле.

В окончательную заявку сборной Португалии вошли практически все сильнейшие футболисты, включая Криштиану Роналду. Самой значимой потерей, пожалуй, стал Фабиу Коэнтрау, получивший травму минувшей весной.

Испания

Игроки сборной Испании свою отборочную группу G выиграли куда более уверенно, опередив команду Италии сразу на пять баллов. «Фурия роха» набрала 28 очков из 30 возможных, став одной из лучших команд квалификации.

Испанская национальная команда в последних контрольных играх не проигрывала, хотя некоторые результаты все же вызвали тревогу. Например, ничья с Россией (3:3) и Швейцарией (1:1), а также неубедительная победа над Тунисом (1:0) в Краснодаре.

Из позитивных сразу вспоминается встреча с Аргентиной (6:1), которой испанцы не оставили ни единого шанса. Также можно занести в актив выездную игру против Германии (1:1).

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

У Испании особых кадровых проблем не наблюдается. Вопросы остаются лишь по линии нападения, которую могут сформировать Родриго, Яго Аспас и Диего Коста.

И предположим пока, что сенсационная смена главного тренера пока никак серьезно не отразится на команде.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество номинальным гостям: победа сборной Испании – 1,95, победа сборной Португалии – 4,70, ничья – 3,30.

Очевидно, что статистика говорит в пользу «фурии рохи», которая под руководством нынешнего тренера не проигрывает в 19 играх кряду.

Единственный козырь португальцев – Криштиану Роналду, но и ему придется хорошо потрудиться, чтобы пройти Жерара Пике и Серхио Рамоса, а затем еще и пробить Давида Де Хеа.

Иско, Давид Сильва и Андрес Иньеста превосходят своих визави в лице Жоау Моутинью и Вильяма Карвалью, которым будет невероятно сложно оставить за собой центр поля. В подобной ситуации окажется и возрастной Пепе, противостоять которому, вероятно, будет Диего Коста.

Во всех мини-дуэлях испанцы смотрятся солиднее, поэтому ставка на их победу нам кажется вполне логичной.

Если вы готовы рискнуть, то можно взять победу сборной Испании ровно в один мяч за 3,40. Уж слишком уверенной победы испанцев мы не ждем.