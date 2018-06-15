Что принесет встреча аутсайдеров группы?

В пятницу, 15 июня, в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу сборная Марокко сразится с командой Ирана. Встреча, которая пройдет в Санкт-Петербурге, начнется в 18:00 по мск. Прогноз на Марокко – Иран.

Марокко

«Атласские львы» на финальной стадии африканского отборочного турнира смогли опередить участника последних 3-х ЧМ сборную Кот-д’Ивуара. Марокканцы в играх с ивуарийцами взяли 4-е очка.

Также сборная Марокко стала победителем Чемпионата африканский наций — 2018, обыграв в финале домашнего турнира Нигерию со счетом 4:0.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

После завершение квалификации, помимо ЧАН, подопечные Эрве Ренара провели 5-ть контрольных поединков и ни в одном не знали поражений.

В марте марокканцы нанесли поражение сборной Сербии (2:1) и Узбекистана (2:0). А непосредственно перед ЧМ сборная Марокко сыграла вничью с Украиной (0:0), а также переиграла Словакию (2:1) и Эстонию (3:1).

На данный момент Марокко не знает горечи поражений уже 18-ть матчей подряд. Последний раз марокканцы уходили с поля поверженными чуть более года тому назад.

Иран

«Персидские леопарды» блестяще провели отборочную компанию. В финальной стадии азиатской квалификации иранцы одержали 6-ть побед при 4-х ничьих.

К тому же в 10-ти поединках отбора Иран пропустил всего лишь 2-а мяча. Эти пропущенные мячи пришлись на заключительный тур в игре против Сирии (2:2).

В 2018 году подопечные Карлуша Кейроша провели 6-ть спаррингов. Проиграли иранцы Турции – 1:2 и Тунису – 0:1. Одолели Сьерра-Леоне (4:0), Алжир (2:1), а Узбекистан и Литву минимально переиграли по 1:0.

Сборная Марокко последний раз брала участие в чемпионатах мира 20-ть лет тому назад (в 1998 году). Иранцы за этот период смогли квалифицироваться в финальную часть ЧМ 2-а раза. На ЧМ-2014 они в своем квартете заняли с 1-н баллом последнее место.

Прогноз

В предстоящем поединке букмекеры считают фаворитом сборную Марокко, оценивая их победу с коэффициентом 2,25.

На победу сборной Ирана предлагают 3,80, а ничью оценивают с коэффициентом 3,00.

Кроме этих 2-х сборных в группе В играют команды Испании и Португалии, которые являются фаворитами квартета. И если в этом матче кто-то из оппонентов потеряет очки, то может прощаться с мыслями о плей-офф. Ничья не устроит никого в этом поединке, поэтому ставка — в матче не будет ничьей за 1,45 хороший вариант для этой встречи.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

И так как, марокканцы удачно провели подготовку к мундиалю, а их оппонент не очень, рискнем поставить на победу африканцев.