Самедов: Я уверен в своих партнерах по сборной России. Уверен в себе

Полузащитник сборной Россиирассказал о целях команды на чемпионате мира-2018.

«Кровь из носу необходимо выйти из группы. Выиграть первую игру, выиграть вторую игру. Не откладывать напоследок. Я был на трёх крупных турнирах, и для нас всё время всё решалось в третьем матче. Сейчас надо всё сделать для того, чтобы до этого не доводить.

Не буду загадывать, есть 14 число, есть матч открытия, грандиозное событие для каждого из нас, где мы должны выйти и победить. Я уверен в своих партнёрах. Уверен в себе. Мы хорошо поработали, хорошо готовы. Мы не сидим и не загоняемся: а вот если у нас не получится… Мы знаем, чего хотим, и к этому идём», — цитирует Самедова официальный сайт ФИФА.

Напомним, матч Россия – Саудовская Аравия состоится сегодня, 14 июня, на поле стадиона «Лужники» в Москве и начнется в 18:00 по московскому времени.