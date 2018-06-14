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    Самедов: Я уверен в своих партнерах по сборной России. Уверен в себе

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная России Футбол России Сборная Саудовской Аравии Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Полузащитник сборной России Александр Самедов рассказал о целях команды на чемпионате мира-2018.

    Александр Самедов
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    «Кровь из носу необходимо выйти из группы. Выиграть первую игру, выиграть вторую игру. Не откладывать напоследок. Я был на трёх крупных турнирах, и для нас всё время всё решалось в третьем матче. Сейчас надо всё сделать для того, чтобы до этого не доводить.

    Не буду загадывать, есть 14 число, есть матч открытия, грандиозное событие для каждого из нас, где мы должны выйти и победить. Я уверен в своих партнёрах. Уверен в себе. Мы хорошо поработали, хорошо готовы. Мы не сидим и не загоняемся: а вот если у нас не получится… Мы знаем, чего хотим, и к этому идём», — цитирует Самедова официальный сайт ФИФА.

  • Календарь матчей сборной России на ЧМ-2018 по футболу
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