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    Месси опередил Роналду в списке Forbes

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    Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси – самый высокооплачиваемый футболист чемпионата мира-2018 по версии Forbes.

    Лионель Месси
    Лионель Месси
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    Годовой доход Месси с 1 июня 2017 года по 31 мая 2018 составил 111 миллионов долларов. 84 миллиона из них – это зарплата/бонусы игрока в «Барселоне», а 27 миллионов – доходы от рекламы.

    Аргентинец впервые опередил в списке Forbes форварда мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, доход которого составил 108 миллионов (61 млн + 47 млн).

    У форварда сборной Бразилии и французского «Пари Сен-Жермен» Неймара, расположившегося на третьей строке, общий доход составляет 90 миллионов (73 млн + 17 млн).

    В топ-10 самых высокооплачиваемых игроков ЧМ-2018 также вошли:

    4. Поль Погба (сборная Франции/«Манчестер Юнайтед») – 29,5 млн;
    5. Луис Суарес (Уругвай/ «Барселона») – 26,9 млн;
    6. Серхио Агуэро (Аргентина/«Манчестер Сити») – 23,5 млн;
    7. Анхель ди Мария (Аргентина/ПСЖ) – 22,6 млн;
    8. Килиан Мбаппе (Франция/ПСЖ) – 22,5 млн;
    9. Тиагу Силва (Бразилия/ПСЖ) – 22,4 млн;
    10. Хамес Родригес (Колумбия/«Бавария») – 22,1 млн.

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