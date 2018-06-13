«Краснодар-2» может заменить «Анжи» в ФНЛ
ФК «Краснодар»
Рассматривается вариант, при котором фарм-клуб «быков» заменит в первом дивизионе «Анжи».
Махачкалинцы, которые не смогли сохранить прописку в РФПЛ, продолжат выступление в элитном дивизионе вместо «Амкара», о ликвидации которого будет объявлено 13 июня.
Ранее сообщалось, что в ФНЛ могут включить «Казанку», но, по данным «Матч ТВ», в связи с возможным уходом с поста президента «Локомотива» Ильи Геркуса это маловероятно.
Окончательное решение, сколько команд выступит в ФНЛ, должно быть принято в ближайшие дни после совещания с руководителями клубов лиги.