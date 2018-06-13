СМИ: Гризманн планирует остаться в «Атлетико»

Полузащитник сборной Франциисклоняется к тому, чтобы остаться в «Атлетико», информирует L’Équipe.

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Накануне на пресс-конференции хавбек заявил, что определился со своим будущим, но пока о нем не сообщит.

У Гризманна есть вариант с переходом в «Барселону», где ему не гарантировано игровое время. Однако он все же предпочитает остаться звездой в «Атлетико».

На это решение повлияли переговоры с руководством мадридского клуба, которое пообещало французу усилить состав, чтобы бороться за самые престижные трофеи.

Ранее стало известно, что в «Атлетико» из «Монако» перейдет Тома Лемар.