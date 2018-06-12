ФИФА назначила судей на матч Россия — Саудовская Аравия

Матч открытия чемпионата мира 2018 года, который пройдет в четверг, 14 июня, в московских «Лужниках», доверили судить бригаде арбитров из Аргентины.

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В нее войдут Нестор Питана, Хуан Пабло Бельяти и Эрнан Майдана. Четвертым судьей назначен бразилец Сандрj Риччи, сообщает «Спорт-Экспресс».

Бригаду видеоарбитров составят Массимилиано Иррати (Италия, ВАР), Мауро Вильяно (Аргентина, первый ассистент ВАР), Карлос Астроса (Чили, второй ассистент ВАР) и Даниэле Орсато (Италия, третий ассистент ВАР).

Питана – судья ФИФА с 2010 года. Он уже судил один из матчей российской сборной России: на чемпионате мира 2014 года в Бразилии он работал на встрече России и Кореи (1:1).

Аргентинец также принял участие в Кубке конфередаций-2017, где обслуживал игры Португалия – Мексика (2:2) и Германия – Мексика (4:1).