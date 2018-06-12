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    Гол Кагавы помог Японии одолеть Парагвай

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    Сборная Японии обыграла команду Парагвая (4:2) в товарищеском матче, прошедшем в австрийском Инсбруке.

    Сборная Японии
    Сборная Японии
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  • В составе хозяев дубль оформил полузащитник «Эйбара» Такаси Инуи, еще один гол на счету хавбека дортмундской «Боруссии» Синдзи Кагавы. Мяч в свои ворота отправил парагвайский нападающий «Копенгагена» Федерико Сантандер.

    За Парагвай отличились хавбек «Шанхай Шеньхуа» Оскар Ромеро и опорный полузащитник асунсьонской «Олимпии» Ричард Ортис.

    Это первая победа японцев в этом году. Ранее она сыграла вничью с Мали (1:1), а также потерпела поражение от Украины (1:2) и Ганы (0:2).

    Товарищеский матч
    Япония — Парагвай — 4:2 (0:1)
    Голы: О.Ромеро, 32 (0:1). Инуи, 51 (1:1). Инуи, 63 (2:1). Сантандер, 77 — в свои ворота (3:1). Ортис, 90 (3:2). Кагава, 90+1 (4:2)Япония: Хигасигути (Накамура, 46), Г.Сакаи, Седзи, Уэда, Эндо (Х.Сакаи, 46), Кагава, Ямагути, Инуи (Усами, 79), Сибасаки, Окадзаки (Харагути, 74), Муто (Осако, 64)Парагвай: Вильяр (Агилар, 12), Гомес (Вальдес, 57), Алонсо, Бальбуэна, Бенитес, О.Ромеро (Санабрия, 65), Ортис, Кардосо Лусена (А.Ромеро, 59), Санчес, Сантандер (Мендьета, 79), Барейро (А.Ромеро, 59)
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