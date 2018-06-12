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    Головин включен в число лучших молодых игроков на ЧМ-2018 по версии Le Monde

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    Французская газета Le Monde опубликовала список самых талантливых молодых игроков чемпионата мира 2018 года.

    Александр Головин
    Александр Головин
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  • В списке нашлось место для полузащитника ЦСКА и Александра Головина.

    «Сборная России довольно скучна для домашнего чемпионата мира. Одной из немногих ярких искр в составе может стать молодой креативный полузащитник Александр Головин, который идеально владеет мячом, способен сделать дальнюю передачу, а также неплохо пробивает штрафные.

    Несмотря на юный возраст, за плечами Головина богатый опыт (ЧЕ-2013 U-17 и Евро-2015 U-19). Александр – центральный игрок своей команды, от которого зависит переход из обороны в атаку. Он успевает работать на обоих половинах поля, что не должно удивлять, ведь его кумиры юности – Зинедин Зидан и известный российский хавбек Алексей Смертин», — говорится в материале.

    Помимо Головина в этот список вошли полузащитник «Реала» и сборной Испании Марко Асенсио, нападающий ПСВ и сборной Мексики Ирвинг Лосано, форвард «Пари Сен-Жермен» и команды Португалии Гонсалу Гедеш, марокканский полузащитник «Шальке» Амин Харит, иранский нападающий АЗ Алиреза Джаханбакш и полузащитник «Бока Хуниорс» и сборной Аргентины Кристиан Павон.

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