СМИ: Виллаш-Боаш может возглавить «Реал»

Экс-главный тренервошел в число претендентов на пост главного тренера мадридского

Как утверждает RMC Sport, Виллаш-Боаш может возглавить «Реал» этим летом.

На данный момент португальский специалист находится без работы. В конце прошлого года он покинул пост главного тренера китайского клуба «Шанхай СИПГ».

Ранее сообщалось о том, что на пост главного тренера «Реала» также претендуют Антонио Конте, Маурисио Почеттино и Лоран Блан. Кроме того, стало известно об интересе «сливочных» к Тите.

Напомним, 31 мая Зинедин Зидан объявил об уходе с должности главного тренера «Реала».