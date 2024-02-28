«Реал Сосьедад» Захаряна проиграл «Мальорке» и не смог выйти в финал Кубка Испании

Арсен Захарян Фото: globallookpress.com
Основное время встречи завершилось вничью — 1:1.
На гол защитника гостей Джованни Гонсалеса (50-я минута) хозяева ответили точным ударом Микеля Оярсабаля (71), который на 63-й минуте заменил россиянина Арсена Захаряна.
В овертайме ни одна из команд не смогла поразить чужие ворота, а в серии пенальти точнее были игроки «Мальорки» — 5:4. У «Реал Сосьедада» 11-метровый не реализовал капитан команды Оярсабаль.
Первая игра завершилась вничью 0:0. «Мальорка» по сумме двух матчей вышла в финал Кубка Испании.
В решающем матче «Мальорка» сыграет с победителем пары «Атлетик» — «Атлетико».
Футбол. Испания. Кубок Дель Рей
Реал Сосьедад — Мальорка 1:1
Голы: 0:1 Джованни Гонсалес (50'), 1:1 Микель Оярсабаль (71'), 0:1 Ведат Мурики (пенальти) (113'), 1:2 Беньят Туррьентес (пенальти) (113'), 1:2 Мануэль Морланес (пенальти) (113'), 2:3 Хон Андер Оласагасти (пенальти) (113'), 2:3 Омар Маскарель (пенальти) (113'), 3:4 Мартин Субименди (пенальти) (113'), 3:4 Неманья Радоньич (пенальти) (113'), 4:5 Шеральдо Бекер (пенальти) (113'), 4:5 Серхи Дардер (пенальти) (113') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Амари Траоре, Робен Ле Норман, Хавьер Галан (Киран Тирни, 91'), Игор Субельдия, Брайс Мендес (Беньят Туррьентес, 79'), Мартин Субименди, Микель Мерино (Хон Андер Оласагасти, 104'), Такэфуса Кубо (Садик Умар, 104'), Арсен Захарян (Микель Оярсабаль, 63'), Андре Силва (Шеральдо Бекер, 46') Мальорка: Доминик Грейф, Коста Хауме (Антонио Латорре, 99'), Хосе Копете, Антонио Раильо, Мартин Вальент, Джованни Гонсалес, Дани Родригес (Серхи Дардер, 99'), Саму Кошта (Омар Маскарель, 106'), Антонио Санчес (Мануэль Морланес, 72'), Кайл Ларин (Неманья Радоньич, 106'), Абдон Пратс (Ведат Мурики, 62') Предупреждения: Хосе Копете (21'), Коста Хауме (88'), Ведат Мурики (105 + 4'), Робен Ле Норман (113')