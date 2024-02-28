«Реал Сосьедад» Захаряна проиграл «Мальорке» и не смог выйти в финал Кубка Испании

проиграл на своем полев ответном матче 1/2 финала Кубка Испании.

Основное время встречи завершилось вничью — 1:1.

На гол защитника гостей Джованни Гонсалеса (50-я минута) хозяева ответили точным ударом Микеля Оярсабаля (71), который на 63-й минуте заменил россиянина Арсена Захаряна.

В овертайме ни одна из команд не смогла поразить чужие ворота, а в серии пенальти точнее были игроки «Мальорки» — 5:4. У «Реал Сосьедада» 11-метровый не реализовал капитан команды Оярсабаль.

Первая игра завершилась вничью 0:0. «Мальорка» по сумме двух матчей вышла в финал Кубка Испании.

В решающем матче «Мальорка» сыграет с победителем пары «Атлетик» — «Атлетико».