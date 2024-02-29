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    Команда Кокорина одолеет «Анортосис»

    «Анортосис» — «Арис» Лимасол. Ставка (к. 2.09) и прогноз на футбол, Кубок Кипра, 29 февраля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Арис Прогнозы на Александр Кокорин
    Прогноз и ставки на «Анортосис» — «Арис» Лимасол
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    Александр Кокорин
    В рамках 1/4 финала Кубка Кипра 29 февраля пройдет матч «Анортосис» — «Арис» Лимасол. Начало — 20:00 (мск). «Анортосис» — «Арис» Лимасол: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Анортосис»

    Турнирное положение: «Анортосис» в нынешнем сезоне выступает не столь удачно. Сейчас она находится на 6 месте в таблице.

    При этом атака команды выглядит не столь уверенно. В 27 матчах «Анортосис» забил всего 38 мячей.

    Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда взяла один пункт. Дома «Анортосис» расписал мировую с АПОЭЛом (0:0).

    Вообще, в 5 своих матчах «Анортосис» выиграл 2 раза при двух коллизиях. Вот только стабильности в игре команды нет даже в первом приближении.

    Если смотреть статистику за 5 последних поединков, то команда смогла забить 5 мячей. Причем в свои ворота было пропущено 4 гола.

    Не сыграют: Травмированных нет.

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    Состояние команды: очевидно, что бороться за высокие места для команды будет проблематично. А вот взять Кубок Кипра «Анортосису» вполне по силам.

    Поединки против «Ариса» для команды проходят традиционно неудачно. Пять последних матчей завершились поражениями.

    В двух своих последних матчах команде удалось оставлять свои ворота сухими. Между тем, в этой встрече хозяева явно будут действовать вторым номером.

    «Арис» Лимасол

    Турнирное положение: «Арис» Лимасол в нынешнем сезоне выглядит не столь ярко. Александр Кокорин и его партнеры пока на 4 очка отстают от лидера чемпионата.

    Команда забила 54 мячей в ворота соперников, пропустив в свои ворота 23.

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    • Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у команды 3 победы при двух поражениях. Да и вообще, «Арис» Лимасол крайне нестабилен.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: сейчас «Арис» Лимасол старается догнать лидера. Да и Кокорин отличился лишь 6 голами в чемпионате.

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    Месяц назад клуб из Лимасола переиграл «Анортосис» со счетом 2:1. Да и вообще, «Арис» явно максимально настроен на Кубок.

    В своем предыдущем поединке «Арис» Лимасол снова потерял важнейшие очки. Команда дома потерпела поражение от «Омонии» (1:2).

    И уж точно гости в этой встрече будут стараться сыграть на максимуме. К тому же «Арис» традиционно обыгрывает клуб из Ларнаки.

    Статистика для ставок

    • «Арис» не проигрывают сопернику уже 2 года

    • «Анортосис» не пропускал в 2 своих последних матчах

    • «Арис» выиграл у «Анортосиса» в 5 последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Арис» Лимасол — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.09. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.35.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно равными коэффициентами — 1.89 и 1.91.

    Прогноз: «Арис» Лимасол явно мотивирован выиграть Кубок Кипра, и наверняка будет активно атаковать.

    Команда Кокорина сильнее соперника, которому к тому же исторически успешно противостоит.

    Ставка: Победа «Ариса» Лимасол за 2.09.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники завершат поединок вничью.

    Ставка: Ничья за 3.20

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    «Анортосис» — «Арис» Лимасол: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 29.02.2024. Прогнозы на футбол. Команда Кокорина одолеет «Анортосис»
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