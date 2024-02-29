«Анортосис»
Турнирное положение: «Анортосис» в нынешнем сезоне выступает не столь удачно. Сейчас она находится на 6 месте в таблице.
При этом атака команды выглядит не столь уверенно. В 27 матчах «Анортосис» забил всего 38 мячей.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда взяла один пункт. Дома «Анортосис» расписал мировую с АПОЭЛом (0:0).
Вообще, в 5 своих матчах «Анортосис» выиграл 2 раза при двух коллизиях. Вот только стабильности в игре команды нет даже в первом приближении.
Если смотреть статистику за 5 последних поединков, то команда смогла забить 5 мячей. Причем в свои ворота было пропущено 4 гола.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: очевидно, что бороться за высокие места для команды будет проблематично. А вот взять Кубок Кипра «Анортосису» вполне по силам.
Поединки против «Ариса» для команды проходят традиционно неудачно. Пять последних матчей завершились поражениями.
В двух своих последних матчах команде удалось оставлять свои ворота сухими. Между тем, в этой встрече хозяева явно будут действовать вторым номером.
«Арис» Лимасол
Турнирное положение: «Арис» Лимасол в нынешнем сезоне выглядит не столь ярко. Александр Кокорин и его партнеры пока на 4 очка отстают от лидера чемпионата.
Команда забила 54 мячей в ворота соперников, пропустив в свои ворота 23.
Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у команды 3 победы при двух поражениях. Да и вообще, «Арис» Лимасол крайне нестабилен.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: сейчас «Арис» Лимасол старается догнать лидера. Да и Кокорин отличился лишь 6 голами в чемпионате.
Месяц назад клуб из Лимасола переиграл «Анортосис» со счетом 2:1. Да и вообще, «Арис» явно максимально настроен на Кубок.
В своем предыдущем поединке «Арис» Лимасол снова потерял важнейшие очки. Команда дома потерпела поражение от «Омонии» (1:2).
И уж точно гости в этой встрече будут стараться сыграть на максимуме. К тому же «Арис» традиционно обыгрывает клуб из Ларнаки.
Статистика для ставок
- «Арис» не проигрывают сопернику уже 2 года
- «Анортосис» не пропускал в 2 своих последних матчах
- «Арис» выиграл у «Анортосиса» в 5 последних очных поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Арис» Лимасол — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.09. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.35.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно равными коэффициентами — 1.89 и 1.91.
Прогноз: «Арис» Лимасол явно мотивирован выиграть Кубок Кипра, и наверняка будет активно атаковать.
Команда Кокорина сильнее соперника, которому к тому же исторически успешно противостоит.
Ставка: Победа «Ариса» Лимасол за 2.09.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники завершат поединок вничью.
Ставка: Ничья за 3.20