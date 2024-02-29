Матч «Галатасарай» — «Фатих Карагюмрюк» пройдет 29 февраля в рамках матча четвертьфинала Кубка Турции, начало — 20:45 (мск). «Галатасарай» — «Фатих Карагюмрюк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Галатасарай»

Путь в четвертьфинал: «Галатасарай» вышел в четвертьфинал благодаря победам над «Юмраниеспором» (4:1) и «Бандирмаспором» (4:2).

В обоих этих противостояних стамбульский гранд добивался крупных побед, что говорит о серьезном его отношении ко второму по значимости национальному турниру.

Последние матчи: клуб в прошлом туре турецкой Суперлиги на своем поле обыграл «Антальяспор» (2:1), где соперник, в целом, навязал ему борьбу.

Этой победой коллектив реабилитировался от вылета в 1/16 финала Лиги Европы от пражской «Спарты», которая разгромила его в ответной игре — 1:4.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: в 16 последних матчах во всех турнирах команда потерпела лишь одно поражение, выиграв 13 раз и дважды сыграв вничью.

Благодаря такой форме «Галатасарай» лидирует в турецкой Суперлиге с отрывом в два очка от ближайшего преследователя «Фенербахче».

Мауро Икарди — лучший бомбардир команды и третий — в Суперлиге с 14 голами. В Кубке Турции он пока не забивал.

«Фатих Карагюмрюк»

Путь в полуфинал: «Фатих Карагюмрюк» вышел в четвертьфинал благодаря победам над «Беледие Деринчеспором» (3:1), «Киркларелиспором» (2:0) и «Самсунспором» (2:1).

Только один из этих соперников играет в элите турецкого футбола — «Самсунспор», да и тот не хватает звезд с неба, занимая место в нижней половине таблицы.

Последние матчи: в предыдущем туре Суперлиги коллектив на своем поле сыграл вничью с «Аланьяспором» (1:1).

В двух последних поединках, которые пришлись на национальный чемпионат, клуб сыграл вничью.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в четырех предыдущих матчах во всех турнирах «Фатих Карагюмрюк» ни разу не проиграл при двух победах и двух ничьих.

Клуб занимает 14-ю строчку в Суперлиге с отрывом лишь в один балл от зоны вылета — 17-й позиции, так что всерьез рискует понизиться в классе.

Валентен Эссерик и Гювен Ялчин — с пятью голами лучшие бомбардиры команды в Суперлиге. В Кубке Турции текущего сезона они еще не забивали.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Галатасарая» было забито больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Галатасарая» забивали оба соперника

в трех последних матчах «Фатиха» было забито меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Галатасарай» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.35. Ничья — в 5.30, победа «Фатиха» — в 7.90.

ТБ 2,5 считается букмекерами куда более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.50 и 2.55.

Прогноз: в трех последних матчах гостей было забито меньше 2,5 голов. Гости доказали, что способны относительно надежно оборонять свои ворота.

При этом хозяева имели на один день меньше для отдыха перед грядущим матчем.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.55.

Прогноз: менее рискованный прогноз, что обе команды забьют при тотал больше 2,5 голов, ведь в трех из четырех последних матчей «Галатасарая» был реализован именно такой сценарий.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.12.