Игуаин хотел бы поиграть в АПЛ

Гонсало Игуаин
corrieredellosport.it
Контракт 30-летнего аргентинца с туринским клубом, за который он играет с сезона-2016/17, рассчитан до 2021 года.
«У меня действующий контракт с "Ювентусом". Я спокоен по поводу своего будущего, душой и сердцем в Турине, и с другими клубами я даже не контактировал. Но я был бы рад поиграть в АПЛ. Считаю, что этот чемпионат подходит мне по многим параметрам», — приводит слова Игуаина ESPN.
Ранее сообщалось, что Игуаин может перейти в «Монако» за 60 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Игуаин сыграл в 50 матчах во всех турнирах и забил 23 гола.