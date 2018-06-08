Игуаин хотел бы поиграть в АПЛ

Нападающий «Ювентуса»заявил, что хотел бы поиграть в английской Премьер-лиге.

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Контракт 30-летнего аргентинца с туринским клубом, за который он играет с сезона-2016/17, рассчитан до 2021 года.

«У меня действующий контракт с "Ювентусом". Я спокоен по поводу своего будущего, душой и сердцем в Турине, и с другими клубами я даже не контактировал. Но я был бы рад поиграть в АПЛ. Считаю, что этот чемпионат подходит мне по многим параметрам», — приводит слова Игуаина ESPN.

Ранее сообщалось, что Игуаин может перейти в «Монако» за 60 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Игуаин сыграл в 50 матчах во всех турнирах и забил 23 гола.