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    «Лестер» приобрел защитника «Вест Бромвича»

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    «Лестер» подписал контракт с защитником Джонни Эвансом, который ранее выступал за «Вест Бромвич».

    Джонни Эванс
    Джонни Эванс
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  • Соглашение с 30-летним футболистом рассчитано на три года. По данным британских СМИ, «Лестер» заплатит за Эванса 3,5 миллиона фунтов.

    Эванс стал вторым летним новичком «лис» после португальского защитника Рикарду Перейры.

    В прошлом сезоне защитник провел в АПЛ 28 матчей, в которых забил два мяча и сделал две передачи.

    Ранее Эванс также выступал за «Манчестер Юнайтед», «Антверпен» и «Сандерленд».

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