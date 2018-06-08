«Лестер» приобрел защитника «Вест Бромвича»

«Лестер» подписал контракт с защитником, который ранее выступал за «Вест Бромвич».

Джонни Эванс twitter.com/lcfc 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Соглашение с 30-летним футболистом рассчитано на три года. По данным британских СМИ, «Лестер» заплатит за Эванса 3,5 миллиона фунтов.

Эванс стал вторым летним новичком «лис» после португальского защитника Рикарду Перейры.

В прошлом сезоне защитник провел в АПЛ 28 матчей, в которых забил два мяча и сделал две передачи.

Ранее Эванс также выступал за «Манчестер Юнайтед», «Антверпен» и «Сандерленд».