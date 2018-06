«Ювентус» выкупил Дугласа Косту

«Ювентус» выкупил контракт полузащитника «Баварии», который выступал за туринцев на правах аренды.

Итальянский клуб воспользовался опцией выкупа игрока в арендном соглашении с мюнхенцами. По информации европейских СМИ, сумма сделки составила 40 миллионов евро. Еще 1 миллион «Бавария» может получить в качестве бонусов.

Бразилец подписал полноценный контракт с «Ювентусом». Соглашение будет рассчитано до лета 2022 года, сообщает официальный сайт «бяьнконери».

Коста перешел в «Баварию» из «Шахтера» в 2015 году.

В минувшем сезоне Дуглас Коста провел за «Ювентус» 47 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 15 результативных передач.

OFFICIAL: @DouglasCosta stays Bianconero through 2022 on a permanent deal from @FCBayernEN ➡️ https://t.co/dxU6m2hNDW#ForzaJuve pic.twitter.com/B7WggI8YO3