Аршавин признан лучшим игроком чемпионата Казахстана в мае

Лучшим игроком чемпионата Казахстана в мае был признан российский полузащитник «Кайрата» сообщает Sports.kz.

Он стал лучшим футболистом месяца во второй раз подряд.

37-летний футболист в мае провел шесть матчей, забил один мяч и отдал две результативные передачи. Второе место занял хорватский полузащитник «Астаны» Марин Томасов (семь матчей, четыре гола, две передачи), замкнул тройку лучших игроков мая украинский форвард «Акжайыка» Адеринсола Эсеола (шесть матчей, пять голов).

Лучший футболист месяца определяется благодаря голосованию всех тренеров и одного из футболистов команд Премьер-лиги.