Де Брейне вступился за Гвардиолу

Полузащитник «Манчестер Сити»вступился за главного тренера команды, которого обвинил в расизме бывший хавбек «горожан»

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«Никогда ничего такого не видел. Было бы странно, если бы при всем количестве чернокожих парней в нашей команде тренер оказался расистом. Я не знаю, о чем говорит Яя. Не знаю, действительно ли так сказал Яя, или его слова были преувеличены.

Когда ты не играешь, всегда пытаешься найти какое-то объяснение. В этом сезоне тренер, вероятно, думал, что Туре недостаточно хорошо работает. Я никогда не замечал в клубе каких-то расистских вещей», – сказал де Брейне, которого цитирует журналист Билл Райс.

«Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы стал чемпионом Англии в этом сезоне.