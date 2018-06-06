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    Де Брейне вступился за Гвардиолу

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    Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне вступился за главного тренера команды Хосепа Гвардиолу, которого обвинил в расизме бывший хавбек «горожан» Яя Туре.

    Кевин де Брейне
    Кевин де Брейне
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  • «Никогда ничего такого не видел. Было бы странно, если бы при всем количестве чернокожих парней в нашей команде тренер оказался расистом. Я не знаю, о чем говорит Яя. Не знаю, действительно ли так сказал Яя, или его слова были преувеличены.

    Когда ты не играешь, всегда пытаешься найти какое-то объяснение. В этом сезоне тренер, вероятно, думал, что Туре недостаточно хорошо работает. Я никогда не замечал в клубе каких-то расистских вещей», – сказал де Брейне, которого цитирует журналист Билл Райс.

  • Яя Туре обвинил Гвардиолу в расизме
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