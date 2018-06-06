Де Брейне вступился за Гвардиолу

Кевин де Брейне
skysports.com
«Никогда ничего такого не видел. Было бы странно, если бы при всем количестве чернокожих парней в нашей команде тренер оказался расистом. Я не знаю, о чем говорит Яя. Не знаю, действительно ли так сказал Яя, или его слова были преувеличены.
Когда ты не играешь, всегда пытаешься найти какое-то объяснение. В этом сезоне тренер, вероятно, думал, что Туре недостаточно хорошо работает. Я никогда не замечал в клубе каких-то расистских вещей», – сказал де Брейне, которого цитирует журналист Билл Райс.
«Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы стал чемпионом Англии в этом сезоне.