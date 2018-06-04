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    Яя Туре обвинил Гвардиолу в расизме

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    Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре обвинил главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолу в расизме.

    Пеп Гвардиола и Яя Туре
    Пеп Гвардиола и Яя Туре
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  • 35-летний ивуарийский хавбек провел два сезона под руководством испанского специалиста.

    «У меня такое впечатление, что Пеп без всякой признательности и уважения сделал все, чтобы испортить мой последний сезон в команде. Он был жесток ко мне.

    Вы действительно считаете, что он мог бы так вести себя с Андресом Иньестой? Я начал думать, не поступает ли он так со мной из-за цвета моей кожи. Я не первый, в "Барселоне" игроки задавали те же вопросы.

    В прошлом году, когда Гвардиола избавился от Вильфрида Бони, годом ранее подписанного за большие деньги, это тоже вызывало вопросы.

    Возможно, он воспринимает африканцев не так, как других игроков. Когда я вижу проблемы, возникающие у Гвардиолы с африканскими футболистами во всех командах, то начинаю задавать себе вопросы.

    Гвардиола притворяется, что не испытывает проблем с африканскими футболистами. Но он слишком умен для того, чтобы попасться. Он никогда не признает этого.

    Пеп украл мой момент прощания с клубом, у которого такие прекрасные болельщики. Мне бы хотелось уйти эмоционально, как ушли Иньеста и Буффон. Но Пеп помешал мне», – цитирует Туре France Football.

    В минувшем сезоне Туре провел 17 матчей в составе «Манчестер Сити». Его контракт истекает в июне.

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