Яя Туре обвинил Гвардиолу в расизме

Бывший полузащитник «Манчестер Сити»обвинил главного тренера «горожан»в расизме.

Пеп Гвардиола и Яя Туре uefa.com 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

35-летний ивуарийский хавбек провел два сезона под руководством испанского специалиста.

«У меня такое впечатление, что Пеп без всякой признательности и уважения сделал все, чтобы испортить мой последний сезон в команде. Он был жесток ко мне.

Вы действительно считаете, что он мог бы так вести себя с Андресом Иньестой? Я начал думать, не поступает ли он так со мной из-за цвета моей кожи. Я не первый, в "Барселоне" игроки задавали те же вопросы.

В прошлом году, когда Гвардиола избавился от Вильфрида Бони, годом ранее подписанного за большие деньги, это тоже вызывало вопросы.

Возможно, он воспринимает африканцев не так, как других игроков. Когда я вижу проблемы, возникающие у Гвардиолы с африканскими футболистами во всех командах, то начинаю задавать себе вопросы.

Гвардиола притворяется, что не испытывает проблем с африканскими футболистами. Но он слишком умен для того, чтобы попасться. Он никогда не признает этого.

Пеп украл мой момент прощания с клубом, у которого такие прекрасные болельщики. Мне бы хотелось уйти эмоционально, как ушли Иньеста и Буффон. Но Пеп помешал мне», – цитирует Туре France Football.

В минувшем сезоне Туре провел 17 матчей в составе «Манчестер Сити». Его контракт истекает в июне.