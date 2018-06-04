ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Совместное фото сборных Ирана и США перед матчем на ЧМ-1998Кто к нам с мячом придет? Иран
  • 00:27
    • Испания не сумела обыграть Швейцарию
  • 00:03
    • Бендтнер не попал в заявку сборной Дании на ЧМ-2018
  • 23:48
    • Арина Аверина выиграла чемпионат Европы по художественной гимнастике
  • 23:21
    • Касаткина и Возняцки не доиграли матч
  • 21:42
    • Бригада Безбородова будет судить матч Италия — Голландия
    Все новости спорта

    Испания не сумела обыграть Швейцарию

  • подписаться
    •
    Сборные Испании и Швейцарии сыграли вничью в товарищеском матче, который проходил в Вильярреале — 1:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

  • В составе испанцев гол забил полузащитник «Реал Сосьедад» Альваро Одриосола, за швейцарцев — защитник «Милана» Рикардо Родригес.

    Товарищеский матч
    Испания — Швейцария — 1:1 (1:0)
    Голы: Одриосола, 29 (1:0). Родригес, 62 (1:1)Испания: Де Хеа, Пике, Аспиликуэта, Жорди Альба (Монреаль, 78), Одриосола (Начо, 70), Иньеста (Сауль, 55), Сильва (Асенсио, 60), Тиагу Алькантара, Коке, Диегу Коста (Родриго, 60), Аспас (Васкес, 46)Швейцария: Зоммер, Лихтштайнер (Ланг, 63), Родригес (Мубандже, 78), Шер (Джуру, 46), Аканджи, Бехрами (Фернандеш, 63), Джемаили (Дрмич, 46), Шачири, Цубер, Закария, Сеферович (Эмболо, 46)Предупреждения: Сауль, 57, Цубер, 89

    Другие результаты дня:

    Саудовская Аравия — Перу — 0:3 (0:2)
    Голы: Каррильо, 20, Герреро, 41, Герреро, 64

    Андорра — Кабо-Верде — 0:0

    Зимбабве — Ботсвана — 1:1

    Коста-Рика — Северная Ирландия — 3:0 (1:0)
    Голы: Венегас, 30, Кэмпбелл, 46, Кальво, 66

  • По теме
  • Франция набирает мощь, Италия идет верной дорогой
  • 02/06/2018 в 17:53
    •
  • Прогноз
  • Сербия — Чили
  • 1,67
  • Сегодня в 21:00
    •
    Товарищеские матчи Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Швейцарии Сборная Испании Футбол Испании Календарь и таблицы ЧМ-2018
  • подписаться
    •
    В центре внимания
    Самые безопасные премиальные автомобили 2018 годаСамые проблемные кроссоверы 2018 года в России
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продолжит ли Джеймс тянуть «Кливленд» на своих плечах?
  • «Голден Стэйт» — «Кливленд». Прогноз и ставки
  • 1,94
    •
  • Сербы и чилийцы должны порадовать голами
  • Сербия — Чили. Прогноз и ставки
  • 1,67
    •
  • Сможет ли Манчини порадовать тиффози в первом домашнем матче?
  • Италия — Голландия. Прогноз и ставки
  • 1,96
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Мануэль Нойер Футбол Свежий Нойер и слабая ГерманияОбзор СМИ и комментарии после сенсационного поражения Германии от Австрии Вчера в 16:040
  • 20:55
    • Джокович вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
  • 19:40
    • Международный союз биатлонистов не восстановил членство России
  • 19:29
    • Умтити продлил контракт с «Барселоной»
    Станислав Черчесов Футбол «Да забудьте вы уже эту Австрию». Кого отцепит Черчесов?Все о подготовке сборной России к домашнему чемпионату мира Вчера в 13:320
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Экзамен Касаткиной
  • 4,25
    •
  • 23:30
    • Нойер сможет сыграть на ЧМ-2018
  • 22:11
    • Российские волейболисты легко обыграли Болгарию
  • 21:47
    • Прыгунья Ласицкене показала лучший результат сезона в мире
    Мария Шарапова Теннис Лучшего шанса может не быть. Шарапова встретится с УильямсРоссиянка уверенно вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос», где ее ждет встреча с самой неудобной соперницей Вчера в 12:590
  • 18:58
    • Гол Неймара помог Бразилии обыграть Хорватию
  • 17:37
    • Маттеус представил Кубок мира в Москве
  • 15:54
    • Сборная России назвала окончательный состав на ЧМ-2018
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие