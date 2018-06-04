Испания не сумела обыграть Швейцарию

Фрагмент матча
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В составе испанцев гол забил полузащитник «Реал Сосьедад» Альваро Одриосола, за швейцарцев — защитник «Милана» Рикардо Родригес.
Товарищеский матч
Испания — Швейцария — 1:1 (1:0)
Голы: Одриосола, 29 (1:0). Родригес, 62 (1:1)Испания: Де Хеа, Пике, Аспиликуэта, Жорди Альба (Монреаль, 78), Одриосола (Начо, 70), Иньеста (Сауль, 55), Сильва (Асенсио, 60), Тиагу Алькантара, Коке, Диегу Коста (Родриго, 60), Аспас (Васкес, 46)Швейцария: Зоммер, Лихтштайнер (Ланг, 63), Родригес (Мубандже, 78), Шер (Джуру, 46), Аканджи, Бехрами (Фернандеш, 63), Джемаили (Дрмич, 46), Шачири, Цубер, Закария, Сеферович (Эмболо, 46)Предупреждения: Сауль, 57, Цубер, 89
Другие результаты дня:
Саудовская Аравия — Перу — 0:3 (0:2)
Голы: Каррильо, 20, Герреро, 41, Герреро, 64
Андорра — Кабо-Верде — 0:0
Зимбабве — Ботсвана — 1:1
Коста-Рика — Северная Ирландия — 3:0 (1:0)
Голы: Венегас, 30, Кэмпбелл, 46, Кальво, 66