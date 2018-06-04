Салах вошел в окончательную заявку сборной Египта на ЧМ-2018

объявила окончательную заявку на чемпионат мира-2018, который пройдет в России.

Мохамед Салах allAfrica.com 4000 Бонус на первый депозит Забрать!

В число 23-х вошел нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, который восстанавливается после травмы плеча.

Отметим также, что в составе оказался 45-летний вратарь «Аль-Таавун» Эссам Эль-Хадари, который в случае выхода на поле может стать самым возрастным игроком в истории чемпионатов мира.

Вратари: Эссам Эль-Хадари («Аль-Таавун», Саудовская Аравия), Мохамед Эль-Шенави («Аль-Ахли»), Шериф Экрами («Аль-Ахли»);

Защитники: Ахмед Фатхи, Самир Саад, Айман Ашраф (все — «Аль-Ахли»), Махмуд Хамди («Замалек»), Мохамед Абдель-Шафи («Аль-Фатах», Саудовская Аравия), Ахмед Хегази, Али Габр (оба — «Вест Бромвич», Англия), Ахмед Аль-Мухаммади («Астон Вилла», Англия), Омар Габер («Лос-Анджелес», США);

Полузащитники: Тарек Хамед («Замалек»), Абдельразек Шикабала («Аль- Рияд»), Сэм Морси («Уиган», Англия), Мохамед Эль-Ненни («Арсенал», Англия), Махмуд Кахраба («Иттихад», Саудовская Аравия), Рамадан Собхи («Стоук Сити», Англия), Махмуд Хассан Трезеге («Касымпаша», Турция), Амр Варда («Атромитос», Греция), Абдалла Саид (КуПС, Финляндия);

Нападающие: Марван Мохсен («Аль-Ахли»), Мохамед Салах («Ливерпуль», Англия).

Напомним, сборная Египта в группе A встретится с Уругваем (15 июня), Россией (19 июня) и Саудовской Аравией (25 июня).