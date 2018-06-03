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    Легенды сборной России уступили легендам ФИФА в Калининграде

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    В Калиниграде состоялся матч между легендами сборной России и легендами ФИФА.

    Легенды сборной России и ФИФА
    Легенды сборной России и ФИФА
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  • Дружеский матч завершился победой команды легенд ФИФА со счетом 6:4.

    За команду легенд ФИФА сыграли Паскаль Цубербюлер, Уэс Браун, Кафу, Нванкво Кану, Нико Кранчар и Нуну Гомеш.

    Россию представляли Руслан Нигматуллин, Дмитрий Хлестов, Дмитрий Сенников, Андрей Тихонов, Александр Панов и Андрей Федьков.

    У победителе по дублю на свой счет записали Кранчар, Кафу и Гомеш. В составе российской команды дубль оформил Тихонов, еще по голу забили Панов и Федьков.

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