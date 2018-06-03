Легенды сборной России уступили легендам ФИФА в Калининграде

В Калиниграде состоялся матч между легендамии легендами

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Дружеский матч завершился победой команды легенд ФИФА со счетом 6:4.

За команду легенд ФИФА сыграли Паскаль Цубербюлер, Уэс Браун, Кафу, Нванкво Кану, Нико Кранчар и Нуну Гомеш.

Россию представляли Руслан Нигматуллин, Дмитрий Хлестов, Дмитрий Сенников, Андрей Тихонов, Александр Панов и Андрей Федьков.

У победителе по дублю на свой счет записали Кранчар, Кафу и Гомеш. В составе российской команды дубль оформил Тихонов, еще по голу забили Панов и Федьков.