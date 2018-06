Матч Австрия — Германия отложен из-за ливня

Начало товарищеского матча между сборными Австрии и Германии отложено из-за сильного ливня в Клагенфурте, сообщает пресс-служба немецкой сборной.

Сначала начало игры было перенесено с 19:00 на 19:35 мск, затем на 19:45, а позже — на 20:40 мск.

🚨 KICK-OFF DELAYED! 🚨

The heavy rain in Austria means we will not start at 18:00 CEST. There is currently no exact new time.#DieMannschaft #ZSMMN #AUTGER pic.twitter.com/Ra4kzXpc22