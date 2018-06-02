Сборная Австрии одержала волевую победу над Германией

одержала волевую победу над Германией (2:1) в товарищеском матче, прошедшем в Клагенфурте.

Фрагмент матча twitter.com/DFB_Team_EN 4000 Бонус на первый депозит Забрать!

Немцы открыли счет уже на 11-й минуте, после ошибки австрийских защитников, которые, вместе с вратарём, устроили перепас у своих ворот. Месут Озил перехвати мяч на линии штрафной, выбрался на свободное пространство и пробил точно в верхний угол.

Отыгрались хозяева на 53-й минуте. Алаба с углового навесил на дальний угол вратарской, Мартин Хинтереггер выскочил из-за спины защитника и с трёх метров расстрелял ворота Германии.

А на 69-й минуте Жуль из глубины сделал заброс в штрафную Германии, Ляйнер в касание сделал скидку на Алессандро Шёпфа, который пробил в дальний угол мимо вратаря.

В составе гостей весь матч отыграл вратарь Мануэль Нойер. Он впервые появился на поле с сентября 2017 года.

В другом товарищеском матче сборная Швеции, которая является соперником немцев по группе на ЧМ-2018, разошлась миром с командой Даниии — 0:0. Кроме шведов, немцы сыграют с командами Мексики и Кореи.