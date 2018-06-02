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    Сборная Австрии одержала волевую победу над Германией

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    Сборная Австрии одержала волевую победу над Германией (2:1) в товарищеском матче, прошедшем в Клагенфурте.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча
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  • Немцы открыли счет уже на 11-й минуте, после ошибки австрийских защитников, которые, вместе с вратарём, устроили перепас у своих ворот. Месут Озил перехвати мяч на линии штрафной, выбрался на свободное пространство и пробил точно в верхний угол.

    Отыгрались хозяева на 53-й минуте. Алаба с углового навесил на дальний угол вратарской, Мартин Хинтереггер выскочил из-за спины защитника и с трёх метров расстрелял ворота Германии.

    А на 69-й минуте Жуль из глубины сделал заброс в штрафную Германии, Ляйнер в касание сделал скидку на Алессандро Шёпфа, который пробил в дальний угол мимо вратаря.

    В составе гостей весь матч отыграл вратарь Мануэль Нойер. Он впервые появился на поле с сентября 2017 года.

    В другом товарищеском матче сборная Швеции, которая является соперником немцев по группе на ЧМ-2018, разошлась миром с командой Даниии — 0:0. Кроме шведов, немцы сыграют с командами Мексики и Кореи.

    Товарищеский матч
    Австрия — Германия — 2:1 (0:1)
    Голы: Озил, 11 (0:1). Хинтереггер, 53 (1:1). Шепф, 69 (2:1)Австрия: Зибенхандль, Предль, Драгович, Хинтереггер, Лайнер, Баумгартлингер, Алаба, Шепф (Бауэр, 76), Гриллич (Ильзанкер, 79), Жуль (Кайнц, 88), Арнаутович (Бургшталлер, 84)Германия: Нойер, Рюдигер, Зюле, Хектор, Киммих, Озил (Дракслер, 76), Хедира (Руди, 46), Гюндоган (Горецка, 56), Брандт (Ройс, 67), Сане (Вернер, 67), Петерсен (Гомес, 76)
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