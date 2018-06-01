У «Локомотива» появится новый технический спонсор

У «Локомотива» в это межсезонье сменится технический спонсор, утверждает Sport24.ru.

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По информации портала, с 1 июля московский клуб начнет сотрудничество с компанией Under Armour.

На второй предсезонный сбор чемпионы России отправятся уже в новой форме. О сроках контракта не сообщается.

В минувшем сезоне техническим спонсором «железнодорожников» был Adidas. Ранее ЦСКА прекратил сотрудничество с Adidas, заключив контракт с компанией Umbro.

Under Armour в Европе сотрудничает с «Саутгемптоном», «Санкт-Паули» и АЗ. Также у компании подписаны контракты с отдельными футболистами, среди которых Гранит Джака и Мемфис Депай.