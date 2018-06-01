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    Роман Еременко показывает отличные результаты на тренировках

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    Бывший полузащитник ЦСКА Роман Еременко готовится к возвращению в большой футбол, тренируясь по индивидуальной программе в Финляндии, сообщает Osterbottens Tidning.

    Роман Еременко
    Роман Еременко
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  • Как отмечает издание, 31-летний футболист показывает отличные результаты в беге на 400, 800 и 1200 метров.

    «Если говорить о его физических данных, то он находится в отличном состоянии», — сказал тренер Микаэль Седерман, который добавил, что в сезоне 2016/17 еще мог на равных соперничать с хавбеком, а сейчас ему уже не хватает сил.

    Отмечается, что Еременко серьезно относится к своему возвращению на поле, которое может состояться уже осенью.

    Напомним, что Еременко был дисквалифицирован на два года (начиная с 6 октября 2016 года) из-за положительного допинг-теста. В организме хавбека были обнаружены кокаин и его метаболиты.

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