Роман Еременко показывает отличные результаты на тренировках

Бывший полузащитник ЦСКАготовится к возвращению в большой футбол, тренируясь по индивидуальной программе в Финляндии, сообщает Osterbottens Tidning.

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Как отмечает издание, 31-летний футболист показывает отличные результаты в беге на 400, 800 и 1200 метров.

«Если говорить о его физических данных, то он находится в отличном состоянии», — сказал тренер Микаэль Седерман, который добавил, что в сезоне 2016/17 еще мог на равных соперничать с хавбеком, а сейчас ему уже не хватает сил.

Отмечается, что Еременко серьезно относится к своему возвращению на поле, которое может состояться уже осенью.

Напомним, что Еременко был дисквалифицирован на два года (начиная с 6 октября 2016 года) из-за положительного допинг-теста. В организме хавбека были обнаружены кокаин и его метаболиты.