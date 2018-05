Полузащитник «Шальке» Арит – лучший молодой игрок года в Германии

Полузащитник «Шальке»признан лучшим молодым игроком сезона в чемпионате Германии.

20-летний марокканец сыграл в 35 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 7 голевых передач.

Также на почетное звание претендовали Себастьен Алле («Айнтрахт»), Дан-Аксель Загаду, Джейдон Санчо (оба — «Боруссия Д»), Бенжамен Павар («Штутгарт»), Тацуя Ито, Фите Арп (Оба — «Гамбург») и Валентин Лазаро («Герта»).

Voting over, the results are in 🗳️

Your #BLRookie of the season presented by @TAGHeuer is @s04_en's Amine Harit! 👊

Congratulations, @Amine_000! 👏 #DontCrackUnderPressure pic.twitter.com/ecbAaDBzsD