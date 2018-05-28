Четыре футболиста покинули «Урал»

«Урал» на своем официальном сайте сообщил об уходе из команды четырех футболистов.

Екатеринбургский клуб попрощался с защитником Никитой Черновым, а также нападающими Эдгаром Манучаряном, Игорем Портнягиным и Александром Ставпецом.

Чернов и Портнягин выступали в «Урале» на правах аренды из ЦСКА и «Локомотива» соответственно, поэтому подготовку к новому сезону они начнут в своих клубах.

У Манучаряна закончился срок действия контракта с «Уралом», также как и у Ставпеца, который минувший сезон провел на правах аренды в «Тюмени».

Все остальные игроки «Урала», выступавшие за команду в сезоне 2017/18, а также футболисты, игравшие за другие клубы на правах аренды, вызваны на первый сбор команды.