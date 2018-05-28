Четыре футболиста покинули «Урал»

Никита Чернов
ФК «Урал»
Екатеринбургский клуб попрощался с защитником Никитой Черновым, а также нападающими Эдгаром Манучаряном, Игорем Портнягиным и Александром Ставпецом.
Чернов и Портнягин выступали в «Урале» на правах аренды из ЦСКА и «Локомотива» соответственно, поэтому подготовку к новому сезону они начнут в своих клубах.
У Манучаряна закончился срок действия контракта с «Уралом», также как и у Ставпеца, который минувший сезон провел на правах аренды в «Тюмени».
Все остальные игроки «Урала», выступавшие за команду в сезоне 2017/18, а также футболисты, игравшие за другие клубы на правах аренды, вызваны на первый сбор команды.