Мутко слышит обвинения в развале футбола от людей на рынках

Вице-премьер РФ по вопросам строительствавыступил перед делегатами конференции РФС в Москве, затронув тему развития футбола в стране.

«Последние туры чемпионата показали, что в профессиональном футболе у нас были неплохие результаты, были полные стадионы. Интерес поднялся. Наша задача – создать объективные соревновательные условия, чтобы ни у кого не возникало соблазнов выполнять чью-то волю, заказы, подряды.

Мы Николая Левникова предлагаем на пост председателя департамента судейства и инспектирования. Это уважаемый специалист, но это его последний шанс. В прошлом году сколько много вопросов вокруг судейства. Это направление надо развивать, учитывая новые условия, изменения в правилах, информационные технологии.

Главная задача – открыть Россию и показать иностранцам, чтобы она развивается. Президент сказал, что главным успехом для нас будет организация соревнование и создание комфортной среды для болельщиков. Для нас – наследие, которые мы получим и как мы сможем им воспользоваться. Конечно важно, как выступит наша национальная команда.

Мутко предложил создать наблюдательный совет РФС

Говоря об экономическом приоритете и стабильности, я знаю положение дел. Иногда бываешь в регионе и люди на рынке говорят: "Это вы развалили футбол в стране!" А нам нужно определиться с оценками, как оценивать футбол. Например, в Волгограде оценивают по своему клубу – "Ротору". А ведь мы построили 326 футбольных полей в разных субъектах», — приводит слова Мутко «Спорт-Экспресс».